Россия подтвердила, что в Идлибе сбит Су-25, пилот убит
Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками, сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.
"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в заявлении.
Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры"*. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика. По району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов.