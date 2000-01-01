Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Россия подтвердила, что в Идлибе сбит Су-25, пилот убит 03.02 20:22   MIGnews.com

Россия подтвердила, что в Идлибе сбит Су-25, пилот убит

Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками, сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в заявлении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры"*. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика. По району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:31
Трое чилийских футболистов погибли в результате аварии
03:24
Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне
02:36
Ученые обнаружили в мозге источник тревоги и страха
01:28
Легендарные Spice Girls собрались вместе впервые за 6 лет
00:27
69-летний президент Финляндии в третий раз стал отцом
23:28
Американской собаке одобрили пособие по безработице
20:50
Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна
19:32
СМИ: ЦАХАЛ нанес более 100 ударов по Египту
18:53
В Сирии сбили российский Су-25
18:34
Стрельба в Италии, есть пострадавшие
17:50
РФ уговаривает Израиль отказаться от ударов по Сирии, Ливану
17:15
В Ашдоде начали штрафовать работающих в шабат магазины
16:46
Криштиану Роналду спасает жизни израильтян  
16:09
КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus