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В Сирии сбили российский Су-25 03.02 18:53   MIGnews.com

В Сирии сбили российский Су-25

В сирийской провинции Идлиб был сбит военный самолет в субботу, 3 февраля.

Об этом передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельность террористов.

По данным канала, речь идет о Су-25, который сбила группировка "Джейш аль-Наср". На кадрах видно, что пилоту удалось катапультироваться из горящего штурмовика. Как утверждает Directorate 4, это был российский самолет, пилот погиб.

Минобороны РФ не сообщало об инциденте.

Al-Masdar News 2 февраля опубликовало видео ушедшего от огня российского Су-25, который выполнял задание в небе над Идлибом.
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