В Сирии сбили российский Су-25

В сирийской провинции Идлиб был сбит военный самолет в субботу, 3 февраля.
Об этом передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельность террористов.
По данным канала, речь идет о Су-25, который сбила группировка "Джейш аль-Наср". На кадрах видно, что пилоту удалось катапультироваться из горящего штурмовика. Как утверждает Directorate 4, это был российский самолет, пилот погиб.
Минобороны РФ не сообщало об инциденте.
Al-Masdar News 2 февраля опубликовало видео ушедшего от огня российского Су-25, который выполнял задание в небе над Идлибом.