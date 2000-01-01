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twitter.com/@FraDiGiuseppe 03.02 18:34   MIGnews.com

Стрельба в Италии, есть пострадавшие

При стрельбе на улицах итальянского города Мачерата пострадали от четырех до семи человек.

По одной из версий, которую приводит газета La Repubblica, огонь по прохожим открыли из движущегося автомобиля. Газета Corriere della Sera пишет, что к конфликту привела ссора между несколькими иностранцами "неевропейского происхождения". Высказываются предположения, что вооруженные люди сводили счеты сразу на нескольких улицах. СМИ оценивают число раненых от четырех до семи, некоторые из них в тяжелом состоянии.



"Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение", — говорится в сообщении городских властей.

Подозреваемого вскоре задержали на площади в центре города. Им оказался 28-летний итальянец Лука Траяни. В момент ареста он вскинул руку в фашистском приветствии, а на плечах у него был итальянский флаг, передает РИА Новости.
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