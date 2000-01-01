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Трое чилийских футболистов погибли в результате аварии | Фото: Thinkstock04.02 04:31   MIGnews.com

Трое чилийских футболистов погибли в результате аварии

Трое футболистов молодежного клуба "Коло-Коло" из Чили погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает RT.

По информации пресс-службы клуба, ДТП произошло на территории Аргентины. Автобус перевозил футболистов молодежной команды на турнир, однако попал в аварию.


"Мы посылаем братские объятия и наши соболезнования их семьям, друзьям. Официальная делегация от клуба находится на пути к месту трагедии. На месте будем решать вопрос помощи семьям пострадавших", — говорится в сообщении.

Имена погибших, а также подробности аварии не сообщаю
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