04.02 04:31 MIGnews.com

Трое чилийских футболистов погибли в результате аварии

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Трое футболистов молодежного клуба "Коло-Коло" из Чили погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает RT.По информации пресс-службы клуба, ДТП произошло на территории Аргентины. Автобус перевозил футболистов молодежной команды на турнир, однако попал в аварию."Мы посылаем братские объятия и наши соболезнования их семьям, друзьям. Официальная делегация от клуба находится на пути к месту трагедии. На месте будем решать вопрос помощи семьям пострадавших", — говорится в сообщении.Имена погибших, а также подробности аварии не сообщаю