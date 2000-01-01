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Эрдоган: Армия Турции готова штурмовать город Африн | Фото:03.02 15:17   MIGnews.com

Эрдоган: Армия Турции готова штурмовать город Африн

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о наступлении армии на сирийский город Африн в ближайшее время.

Об этом турецкий лидер заявил в субботу, 3 февраля, выступая на митинге в городе Битлис.

По его словам, окрестности города "шаг за шагом зачищаются от террористов нашими солдатами". В этой связи войска вскоре смогут подойти к самому городу и начать зачистку в нем.

Напомним, операция "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском кантоне Африн началась 20 января. Союзником Турции выступила оппозиционная "Сирийская свободная армия".

Началом операции послужила провокация со стороны США, которые заявили о намерении создания "пограничных сил безопасности" из курдских формирований на границе с Турцией. Анкара назвала этот шаг попыткой создания "новой террористической армии" около своих границ.
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