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В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы | Фото:03.02 14:44   MIGnews.com

В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы

В субботу утром на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, шесть получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел около 10.50 по местному времени на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу.

По данным издания, взрыв прогремел во время проведения работ по техобслуживанию.

Все пострадавшие, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. Причина взрыва к настоящему моменту неизвестна, ведется расследование.
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