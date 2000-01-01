03.02 14:44 MIGnews.com

В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы

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В субботу утром на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, шесть получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство "Синьхуа".Инцидент произошел около 10.50 по местному времени на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу.По данным издания, взрыв прогремел во время проведения работ по техобслуживанию.Все пострадавшие, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. Причина взрыва к настоящему моменту неизвестна, ведется расследование.