03.02 12:09 MIGnews.com

Задержаны 5 арабов, причастных к убийству раввина Разиэля

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Израильские военные возле Дженина арестовали 5 арабов, подозреваемых к причастности к теракту, в результате которого был убит раввин Разиэль Шевах.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство Maan.Среди задержанных – трое членов клана Джарар, отмечает издание.По данным агентства, израильские военные окружили дом, в котором мог находиться Ахмад Насер Джарар, главный подозреваемый в причастности к теракту возле форпоста Хават Гилад. Однако, ему удалось скрыться.Напомним, Раввин был застрелен террористами 9 января около поселка Хават-Гилад в Самарии. 18 января в ходе военной операции в Дженине по аресту членов группировки ранения получили двое израильских военнослужащих.