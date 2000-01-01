Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Задержаны 5 арабов, причастных к убийству раввина Разиэля | Фото:03.02 12:09   MIGnews.com

Задержаны 5 арабов, причастных к убийству раввина Разиэля

Израильские военные возле Дженина арестовали 5 арабов, подозреваемых к причастности к теракту, в результате которого был убит раввин Разиэль Шевах.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство Maan.

Среди задержанных – трое членов клана Джарар, отмечает издание.

По данным агентства, израильские военные окружили дом, в котором мог находиться Ахмад Насер Джарар, главный подозреваемый в причастности к теракту возле форпоста Хават Гилад. Однако, ему удалось скрыться.

Напомним, Раввин был застрелен террористами 9 января около поселка Хават-Гилад в Самарии. 18 января в ходе военной операции в Дженине по аресту членов группировки ранения получили двое израильских военнослужащих.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:09
КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций
15:17
Эрдоган: Армия Турции готова штурмовать город Африн
14:44
В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы
14:13
ПА: Аббас не собирался отказываться от мирного соглашения
13:47
Вайнштейн окончательно исключен из Британской киноакадемии
13:12
"Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают интересы Израиля"
12:47
Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях
11:44
США запретили экспорт оружия в Южный Судан
11:13
ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар
10:44
Токио поддерживает новую ядерную доктрину США
10:11
В США арестовали родителей покусанной крысами девочки
09:45
Тереза Мэй назвала сроки соглашения с ЕС по Brexit
09:15
Либерман намерен значительно улучшить оборону Израиля
08:08
В Алжире мужчина поджог беременную жену
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus