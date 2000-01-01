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Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях | Фото:03.02 12:47   MIGnews.com

Известного швейцарского исламоведа обвинили в изнасилованиях

Известному швейцарскому исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже, были предъявлены обвинения в изнасилованиях.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает французский телеканал BFMTV.

Две женщины, предполагаемые жертвы, подали иски против него в конце октября 2017 года. Тогда же французские правоохранительные органы начали предварительное расследование в отношении исламоведа, преподающего в Оксфордском университете.

По данным телеканала, обвинения были предъявлены Рамадану вечером в пятницу, 2 февраля. До суда богослова поместили под стражу, у его защиты есть четыре дня на подготовку к слушаниям.

Руководство Оксфорда временно отстранило своего сотрудника от работы. Сделано это было по обоюдному согласию, вернуться на кафедру Рамадан сможет в любое время, при условии его невиновности. Сам профессор говорит о случившемся, как о "кампании лжи", которую запустили его недруги. "Я готов к долгой и жесткой борьбе", – заявил он.

Ранее Рамадан стал героем одного из номеров сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего на него карикатуры. После этого руководство издания сообщило о смертельных угрозах, поступивших в адрес редакции.
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