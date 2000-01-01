03.02 11:13 MIGnews.com

ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Силы ЦАХАЛа в Дженини окружили дом, в котором предположительно находится Ахмед Насер Джерар, главарь террористической группировки, виновной в убийстве раввина Разиэля Шеваха.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство Maan.По информации издания, израильские солдаты вошли в квартал Буркин в Дженине и, заблокировав дом семейства Джерар, потребовали с помощью громкоговорителей выдачи Ахмеда Насера Джерара.По данным источников агентства, были слышны звуки нескольких взрывов.Известно, что к настоящему времени израильтяне арестовали четырех человек: Ибрагима Абиди, Надера Масада, Мубарака Джаррара и Мустафу Антара Джарара.После этого израильские военнослужащие покинули Буркин и переместились в расположенную поблизости арабскую деревню Кефир.Напомним, Раввин был застрелен террористами 9 января около поселка Хават-Гилад в Самарии. 18 января в ходе военной операции в Дженине по аресту членов группировки ранения получили двое израильских военнослужащих.Военные разрушили три дома родственников террористов, причастных, по данным спецслужб, к убийству раввина Шеваха.Ахмад Насер Джарар успел скрыться примерно незадолго до того, как дом его родственника окружили израильские военные и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ). Его розыски продолжаются.