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ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар | Фото:03.02 11:13   MIGnews.com

ЦАХАЛ окружил дом, где может находиться Ахмад Насер Джарар

Силы ЦАХАЛа в Дженини окружили дом, в котором предположительно находится Ахмед Насер Джерар, главарь террористической группировки, виновной в убийстве раввина Разиэля Шеваха.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство Maan.

По информации издания, израильские солдаты вошли в квартал Буркин в Дженине и, заблокировав дом семейства Джерар, потребовали с помощью громкоговорителей выдачи Ахмеда Насера Джерара.

По данным источников агентства, были слышны звуки нескольких взрывов.

Известно, что к настоящему времени израильтяне арестовали четырех человек: Ибрагима Абиди, Надера Масада, Мубарака Джаррара и Мустафу Антара Джарара.

После этого израильские военнослужащие покинули Буркин и переместились в расположенную поблизости арабскую деревню Кефир.

Напомним, Раввин был застрелен террористами 9 января около поселка Хават-Гилад в Самарии. 18 января в ходе военной операции в Дженине по аресту членов группировки ранения получили двое израильских военнослужащих.

Военные разрушили три дома родственников террористов, причастных, по данным спецслужб, к убийству раввина Шеваха.
Ахмад Насер Джарар успел скрыться примерно незадолго до того, как дом его родственника окружили израильские военные и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ). Его розыски продолжаются.
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