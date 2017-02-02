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Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни

הזוועה במגדל - מה הביא אב לרצוח את אשתו, ילדיו ובן השכנים? מחר בשישי עם @AyalaHasson >> https://t.co/yL0s09g7Ua pic.twitter.com/eZ3sOd8osA — חדשות 10 (@news10) February 2, 2017

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