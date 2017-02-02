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Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни 03.02 08:50   MIGnews.com

Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни

Продолжается расследование жестокого убийства Надавом Села его жены и трех детей в поселении Мигдаль близ Кинерета.

Журналистка 10-го канала израильского ТВ Аела Хасон побывала в Мигдаль и встретилась с семьей убийцы и с семьей убитых.

Мигдаль - очень маленькое поселение. Все знают всех. Многие связаны друг с другом семейными узами.




Существует судебный ордер на запрет публикации информации о расследовании убийства. Это порождает множество слухов. В сети появился клип, оскверняющий память убитой - Дор Карсанти. Полиция проверила клип и установила, что нет никакой связи между ним и реальностью.

10-й канал показал встречу между матерью убийцы и матерью убитого Села соседского мальчика, Нахмана.

Отец Дор Карсанти, Итан Карсанти так охарактеризовал Надава Села: “Террорист, безжалостный террорист, который вырос у меня дома. Когда у него не было ничего, я сделал из него человека. Дал ему все. Получил жену - самую красивую. Получил детей - самых красивых. Все у него было. он жил у меня. Я им покупал все. Все им дал. Он не работал ни одной минуты в своей жизни. паразит, который никогда не работал”.
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