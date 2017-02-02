Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни

Существует судебный ордер на запрет публикации информации о расследовании убийства. Это порождает множество слухов. В сети появился клип, оскверняющий память убитой - Дор Карсанти. Полиция проверила клип и установила, что нет никакой связи между ним и реальностью.
10-й канал показал встречу между матерью убийцы и матерью убитого Села соседского мальчика, Нахмана.
Отец Дор Карсанти, Итан Карсанти так охарактеризовал Надава Села: “Террорист, безжалостный террорист, который вырос у меня дома. Когда у него не было ничего, я сделал из него человека. Дал ему все. Получил жену - самую красивую. Получил детей - самых красивых. Все у него было. он жил у меня. Я им покупал все. Все им дал. Он не работал ни одной минуты в своей жизни. паразит, который никогда не работал”.