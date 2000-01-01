03.02 15:10 MIGnews.com

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter

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Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости.Как рассказали представители шестого флота ВМС США, цель нахождения корабля в Черном море – "проведение операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".Экипаж эсминца возглавляет командир Эндриа Слоу. По его словам, за последние годы Porter бывал в черноморской акватории несколько раз. Он, по словам военного, демонстрирует "приверженность безопасности и стабильности в регионе".Корабль будет участвовать в международных учениях "Морской щит-2017". В его задачи входит улучшение взаимодействия, обмен информацией и опытом. Всего в мероприятии будет задействовано 2,8 тысячи военных из восьми стран.Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пристально следит за всем происходящим на учениях НАТО в Черном море.