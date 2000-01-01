03.02 20:56 MIGnews.com

Эхуда Ольмерта лишили тюремных привелегий

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Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта лишили права на тюремные отпуска сроком на шесть недель. Таким образом, осужденного за взяточничество экс-главу правительства наказали за грубость в общении с охранником, сообщает радиостанция Галей ЦАХАЛ.Отмечается, что Ольмерт решил вмешаться в перепалку, возникшую между тюремным сторожем и другим заключенным, который отбывает наказание в одной камере с экс-премьером.Учитывая то, что в июне Эхуд Ольмерт собирается вновь обращаться в комиссию по делам тюрем с прошением об амнистии, данный инцидент может существенно навредить его шансах досрочно покинуть тюрьму "Маасиягу" в Рамле.Напомним, что на данный момент он направил прошение о помиловании президенту Реувену Ривлину. В канцелярии главы государства подтвердили получение письма, отметив, что оно было направлено в Министерство юстиции для юридического заключения.