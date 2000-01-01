Теракт у Лувра совершил египтянин

Французская пресса опубликовала некоторые детали, ставшие известными о личности мужчины, который с криком "Аллах Акбар!" атаковал сегодня военный патруль у парижского Лувра. Как передает радиостанция France Info, им является 29-летний араб, выходец из Египта по имени Абдалла.
Данную информацию, как и то, что напавший приехал в Париж в конце января, удалось узнать, благодаря сотовому телефону, который был обнаружен при нем.
На данный момент французская полиция сверяет его отпечатки пальцев и проводит анализ ДНК, чтобы точно установить его личность. Кроме того, они связались со своими коллегами в Египте, чтобы выяснить, не находился ли задержанный террорист в их поле зрения.
Напомним, что днем 3 февраля в расположенный рядом с Лувром торговый центр попытался войти мужчина арабской внешности с двумя рюкзаками. Когда ему отказали, он с криком "Аллах акбар!" достал мачете. В ответ на это охранники открыли по нему огонь. Сейчас он госпитализирован, как и один из охранников, получивший ранение в область головы.