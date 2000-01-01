03.02 18:55 MIGnews.com

Атака в Лувре: В Париже проходят обыски

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В связи с сегодняшним нападением на военный патруль у Лувра в разных районах Парижа проходят обыски, передает телеканал BFM."В Париже проходят несколько обысков, связанных с утренним нападением. Один из обысков проходит на улице Понтье в VIII округе", — сообщает телеканал.Напомним, что днем 3 февраля в расположенный рядом с Лувром торговый центр попытался мужчина арабской внешности с двумя рюкзака. Когда ему отказали, он с криком "Аллах акбар!" достал мачете. В ответ на это охранники открыли по нему огонь.На данный момент музей закрыт. Откроется он 4 февраля.