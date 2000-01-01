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Commons.wikimedia.org 03.02 18:00   MIGnews.com

В Германии задержали предполагаемого террориста из Румынии

Прокуратура сообщила, что в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне задержали гражданина Румынии, подозреваемого в подготовке теракта в Германии, передает ТАСС.

Сообщается, что прокуратура ранее выдала ордер на арест 21-летнего мужчины, предполагаемого исламиста. Его подозревали в подготовке преступления против госбезопасности. Следствие полагает, что мужчина обменивался сообщениями с другими людьми о подготовке теракта через интернет.

Мужчину задержали при попытке вылета в Румынию. В его квартире прошел обыск, сейчас расследование продолжается.

Ранее в Берлине задержали троих человек, которые, предположительно, являются членами террористической группировки.
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