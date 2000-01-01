Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии 03.02 16:37   MIGnews.com

Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии

Произраильски настроенные евреи Великобритании несут ответственность за рост антисемитских настроений в Соединенном Королевстве в прошлом году, так как они последовательно воздерживаются от критики политики Израиля.

Такое заявление сделала баронесса Дженнифер Тонг в своем письме, отправленном в правозащитную организацию Траст общественной безопасности (CST) после публикации доклада о рекордном росте антисемитских инцидентов в Британии. Согласно опубликованным данным, в 2016 году произошло 1309 происшествий с юдофобской подоплекой – на 36% больше, чем годом ранее.

"Вы никогда не задумывались о том, что этому росту способствуют действия израильского правительства? Если бы Совет депутатов и CST высказывались против нарушений человеческих прав, грубейшего игнорирования норм международного права и Женевской конвенции, они бы значительно улучшили эту ситуацию", - пишет баронесса.

Согласно информации CST, в 2016 году было зарегистрировано 105 антисемитских происшествий, связанный с событиями на Ближнем Востоке, 62 из которых были мотивированы антиизраильскими убеждениями. При этом в организации отмечают, что в отличие от тенденций прошлых лет рост антисемитизма в 2016 году не был связан с конфронтацией Израиля с его врагами.

Кроме того, в своем письме еврейской организации Дженнифер Тонг написала: "Образ вечной жертвы вашей организации является контрпродуктивным и вредит реальным порядочным евреям".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:59
Гремучая находка: Семейство жило по соседству с 24 змеями  
15:39
Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)
15:28
Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям
15:10
Добавьте раввину зарплату
15:10
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter
14:40
У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа
14:19
Мицпе-Рамон: турист сорвался со скалы и разбился насмерть
14:05
Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом
13:51
Украинский велогонщик разбил лицо лидеру "Тур Дубая"  
13:40
Трамп может ввести новые санкции против Ирана уже сегодня
13:07
Новые порты Израиля и угрозы Гистадрута
12:49
Шесть тысяч ливанцев воюют на стороне ISIS и аль-Каиды
11:45
Кампания бойкота в Бельгии: не покупайте американское
11:16
ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus