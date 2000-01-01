03.02 16:37 MIGnews.com

Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии

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Произраильски настроенные евреи Великобритании несут ответственность за рост антисемитских настроений в Соединенном Королевстве в прошлом году, так как они последовательно воздерживаются от критики политики Израиля.Такое заявление сделала баронесса Дженнифер Тонг в своем письме, отправленном в правозащитную организацию Траст общественной безопасности (CST) после публикации доклада о рекордном росте антисемитских инцидентов в Британии. Согласно опубликованным данным, в 2016 году произошло 1309 происшествий с юдофобской подоплекой – на 36% больше, чем годом ранее."Вы никогда не задумывались о том, что этому росту способствуют действия израильского правительства? Если бы Совет депутатов и CST высказывались против нарушений человеческих прав, грубейшего игнорирования норм международного права и Женевской конвенции, они бы значительно улучшили эту ситуацию", - пишет баронесса.Согласно информации CST, в 2016 году было зарегистрировано 105 антисемитских происшествий, связанный с событиями на Ближнем Востоке, 62 из которых были мотивированы антиизраильскими убеждениями. При этом в организации отмечают, что в отличие от тенденций прошлых лет рост антисемитизма в 2016 году не был связан с конфронтацией Израиля с его врагами.Кроме того, в своем письме еврейской организации Дженнифер Тонг написала: "Образ вечной жертвы вашей организации является контрпродуктивным и вредит реальным порядочным евреям".