03.02 15:59 MIGnews.com

Гремучая находка: Семейство жило по соседству с 24 змеями

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Достаточно неприятную находку был вынужден сделать житель штата Техас Айзек Макфадден, когда, отправившись в туалет, обнаружил в унитазе настоящую гремучую змею. Как сообщает CNN, когда он сообщил об этом матери, то она без промедлений взяла лопату и убила пресмыкающееся.Решив не рисковать, Макфаддены вызвали специалистов, чтобы те проверили дом на наличие собратьев убитой ими змеи. И, стоит отметить, это было верное решение. Прибывшие змееловы первым делом отправились в излюбленное место змей – подвал, где обнаружили настоящее гнездо гремучих змей. Остальные были обнаружены на чердаке и неподалеку от дома.В целом из дома Макфадденов из Буффало Гэп изъяли 24 змеи, включая пять детенышей.