03.02 15:39 MIGnews.com

Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)

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Днем в пятницу в центре Израиль произошел взрыв. Как сообщают спасательные службы, взорвался автомобиль в городе Холон, в результате чего пострадали двое человек.На место инцидента прибыли правоохранители и медики. Последние эвакуировали потерпевших для оказания медицинской помощи. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии.В полиции сообщили, что по факту взрыва начато расследование. Пока что террористическая подоплека случившегося не рассматривается. Вероятнее всего, речь идет о криминальном происшествии.По уточненной информации пострадавших было пятеро: трое подростков 14-17 лет и трехлетний младенец, которых с ранениями средней тяжести доставили в медцентр им. Эдит Вольфсон, а также 38-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии увезли в больницу "Тель-ха-Шомер".