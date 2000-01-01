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Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые | Фото: Thinkstock03.02 15:39   MIGnews.com

Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)

Днем в пятницу в центре Израиль произошел взрыв. Как сообщают спасательные службы, взорвался автомобиль в городе Холон, в результате чего пострадали двое человек.

На место инцидента прибыли правоохранители и медики. Последние эвакуировали потерпевших для оказания медицинской помощи. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что по факту взрыва начато расследование. Пока что террористическая подоплека случившегося не рассматривается. Вероятнее всего, речь идет о криминальном происшествии.

Обновлено 16.00. По уточненной информации пострадавших было пятеро: трое подростков 14-17 лет и трехлетний младенец, которых с ранениями средней тяжести доставили в медцентр им. Эдит Вольфсон, а также 38-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии увезли в больницу "Тель-ха-Шомер".
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