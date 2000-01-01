Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом | Фото: Thinkstock03.02 14:05   MIGnews.com

Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение на военнослужащего в пятницу в Париже как теракт, сообщает France Info.

По словам Казнева, речь идет о "нападении, носящем террористический характер".

Премьер Франции также выразил удовлетворение реакцией военнослужащих и стражей порядка. Он отметил, что они "хладнокровно выполнили свою миссию".

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с Лувром. Полицейские отказали ему во входе, так как у него в руках были два рюкзака. После этого он достал мачете. Во время нападения он кричал "Аллах акбар". Посетители музея эвакуированы. Площадь музея блокирована полицией, закрыта ближайшая станция метро.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Добавьте раввину зарплату
15:10
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter
14:40
У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа
14:19
Мицпе-Рамон: турист сорвался со скалы и разбился насмерть
13:51
Украинский велогонщик разбил лицо лидеру "Тур Дубая"  
13:40
Трамп может ввести новые санкции против Ирана уже сегодня
13:07
Новые порты Израиля и угрозы Гистадрута
12:49
Шесть тысяч ливанцев воюют на стороне ISIS и аль-Каиды
11:45
Кампания бойкота в Бельгии: не покупайте американское
11:16
ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой
11:12
Умерла одна из старейших актрис России Зоя Булгакова
10:41
Так выглядит пьяное побоище в израильском баре  
10:16
59% солдат ЦАХАЛа уверены в том, что офицеры их не поддержат
09:32
По приказу Нетаниягу новое поселение построят рядом с Амоной
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus