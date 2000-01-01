03.02 14:05 MIGnews.com

Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом

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Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение на военнослужащего в пятницу в Париже как теракт, сообщает France Info.По словам Казнева, речь идет о "нападении, носящем террористический характер".Премьер Франции также выразил удовлетворение реакцией военнослужащих и стражей порядка. Он отметил, что они "хладнокровно выполнили свою миссию".Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с Лувром. Полицейские отказали ему во входе, так как у него в руках были два рюкзака. После этого он достал мачете. Во время нападения он кричал "Аллах акбар". Посетители музея эвакуированы. Площадь музея блокирована полицией, закрыта ближайшая станция метро.