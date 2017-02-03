03.02 12:19 MIGnews.com

На входе в Лувр обезврежен террорист с ножами и мачете

French soldier shoots Louvre attacker:

• "Terrorist" in nature - Paris police chief

• The Louvre museum evacuated https://t.co/RwshnYStGQ pic.twitter.com/4WKEkJKntA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 3, 2017

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По сообщениям во французской прессе, мусульманский террорист, вооруженный ножом, набросился на патрульного солдата французской армии, несшего службу на входе в Лувр.Солдат легко ранен ножом в голову.Террорист кричал “Аллах Акбар!”Солдат открыл огонь по террористу, выпустив него пять пуль. Террорист тяжело ранен.У террориста было два рюкзака с ножами и мачете.Район нападения перекрыт силами безопасности.По данным префектуры полиции, террорист пытался войти в музей. Соллддат остановил его и потребовал открыть рюкзаки. Террорист закричал “Аллах Акбар!” и бросился на солдата.В музее на момент нападения находились около 250 посетителей. Музей немедленно закрыли.