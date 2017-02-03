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На входе в Лувр обезврежен террорист с ножами и мачете 03.02 12:19   MIGnews.com

На входе в Лувр обезврежен террорист с ножами и мачете

По сообщениям во французской прессе, мусульманский террорист, вооруженный ножом, набросился на патрульного солдата французской армии, несшего службу на входе в Лувр.

Солдат легко ранен ножом в голову.




Террорист кричал “Аллах Акбар!”

Солдат открыл огонь по террористу, выпустив него пять пуль. Террорист тяжело ранен.

У террориста было два рюкзака с ножами и мачете.

Район нападения перекрыт силами безопасности.

По данным префектуры полиции, террорист пытался войти в музей. Соллддат остановил его и потребовал открыть рюкзаки. Террорист закричал “Аллах Акбар!” и бросился на солдата.

В музее на момент нападения находились около 250 посетителей. Музей немедленно закрыли.
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