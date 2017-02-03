03.02 12:19 MIGnews.com
На входе в Лувр обезврежен террорист с ножами и мачете
По сообщениям во французской прессе, мусульманский террорист, вооруженный ножом, набросился на патрульного солдата французской армии, несшего службу на входе в Лувр.
Солдат легко ранен ножом в голову.
Террорист кричал “Аллах Акбар!”
Солдат открыл огонь по террористу, выпустив него пять пуль. Террорист тяжело ранен.
У террориста было два рюкзака с ножами и мачете.
Район нападения перекрыт силами безопасности.
По данным префектуры полиции, террорист пытался войти в музей. Соллддат остановил его и потребовал открыть рюкзаки. Террорист закричал “Аллах Акбар!” и бросился на солдата.
В музее на момент нападения находились около 250 посетителей. Музей немедленно закрыли.
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