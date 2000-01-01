03.02 11:16 MIGnews.com

ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой

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ЦАХАЛ завершил масштабные учения в районе границы с Газой. В учениях принимали участие солдаты Дивизии Газы - срочники и резервисты.Также к учениям привлекли армейский спецназ, спецназ ВМС ЦАХАЛа и спасательные силы.По сценарию учений отрабатывались различные варианты возникновения чрезвычайной ситуации на границе.Командир Дивизии Газы генерал Йехуда Фухс заявил, что у солдат появилась прекрасная возможность повысить боеготовность и отработать различные сценарии действий на местности.