03.02 11:16 MIGnews.com
ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой
ЦАХАЛ завершил масштабные учения в районе границы с Газой. В учениях принимали участие солдаты Дивизии Газы - срочники и резервисты.
Также к учениям привлекли армейский спецназ, спецназ ВМС ЦАХАЛа и спасательные силы.
По сценарию учений отрабатывались различные варианты возникновения чрезвычайной ситуации на границе.
Командир Дивизии Газы генерал Йехуда Фухс заявил, что у солдат появилась прекрасная возможность повысить боеготовность и отработать различные сценарии действий на местности.
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