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ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой 03.02 11:16   MIGnews.com

ЦАХАЛ закончил масштабные учения на границе с Газой

ЦАХАЛ завершил масштабные учения в районе границы с Газой. В учениях принимали участие солдаты Дивизии Газы - срочники и резервисты.

Также к учениям привлекли армейский спецназ, спецназ ВМС ЦАХАЛа и спасательные силы.

По сценарию учений отрабатывались различные варианты возникновения чрезвычайной ситуации на границе.

Командир Дивизии Газы генерал Йехуда Фухс заявил, что у солдат появилась прекрасная возможность повысить боеготовность и отработать различные сценарии действий на местности.
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