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www.kino-teatr.ru 03.02 11:12   MIGnews.com

Умерла одна из старейших актрис России Зоя Булгакова

Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова ушла из жизни 3 февраля, в пятницу в Новосибирске. Ей было 102 года. Об этом сообщают в пресс-службе молодежного театра "Глобус", где она играла с 1930 года.

Актриса родилась 24 декабря 1914 года. Она считается старейшей актрисой России.

Церемония прощания пройдет 6 февраля в Доме актера.

Одну из своих ключевых ролей она сыграла в московском ТЮЗе, однако впоследствии остаться в столице не захотела, вернувшись домой. Легендарная актриса награждена множеством премий за вклад в развитие культурной жизни города.
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