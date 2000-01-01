03.02 11:12 MIGnews.com

Умерла одна из старейших актрис России Зоя Булгакова

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Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова ушла из жизни 3 февраля, в пятницу в Новосибирске. Ей было 102 года. Об этом сообщают в пресс-службе молодежного театра "Глобус", где она играла с 1930 года.Актриса родилась 24 декабря 1914 года. Она считается старейшей актрисой России.Церемония прощания пройдет 6 февраля в Доме актера.Одну из своих ключевых ролей она сыграла в московском ТЮЗе, однако впоследствии остаться в столице не захотела, вернувшись домой. Легендарная актриса награждена множеством премий за вклад в развитие культурной жизни города.