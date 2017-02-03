03.02 10:41 MIGnews.com
Так выглядит пьяное побоище в израильском баре
Окружной суд Ришон ле-Циона предъявил обвинительное заключение по делу двух кузенов, 19 и 21 года, обитателей города Холон.
В декабре прошлого года кузены затеяли групповую драку в баре в Ришон Ле-Ционе.
По невыясненной пока причине у туалета бара вспыхнула драка, в которую в течение считанных минут ввязались десятки молодых людей. В ход пошли бутылки, столы, стулья.
Один из обвиняемых разбил бутылку о голову противника, затем подбежал к бару, схватил там еще одну и разбил о голову следующего.
Обвиняемые были арестованы немедленно после драки, и срок их предварительного содержания под стражей продлевался несколько раз.
Молодым людям предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений. Полиция заявила, что следует ожидать новых арестов по данному делу.
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