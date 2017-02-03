03.02 10:41 MIGnews.com

Так выглядит пьяное побоище в израильском баре

כתב אישום נגד שני צעירים בני 19 ו-22, בני דודים מחולון שהשתתפו בקטטה המונית בבר בראשל"צ בחודש דצמבר האחרון @TzurMaor pic.twitter.com/1g9qV4GcTy — חדשות 10 (@news10) February 3, 2017

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Окружной суд Ришон ле-Циона предъявил обвинительное заключение по делу двух кузенов, 19 и 21 года, обитателей города Холон.В декабре прошлого года кузены затеяли групповую драку в баре в Ришон Ле-Ционе.По невыясненной пока причине у туалета бара вспыхнула драка, в которую в течение считанных минут ввязались десятки молодых людей. В ход пошли бутылки, столы, стулья.Один из обвиняемых разбил бутылку о голову противника, затем подбежал к бару, схватил там еще одну и разбил о голову следующего.Обвиняемые были арестованы немедленно после драки, и срок их предварительного содержания под стражей продлевался несколько раз.Молодым людям предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений. Полиция заявила, что следует ожидать новых арестов по данному делу.