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Так выглядит пьяное побоище в израильском баре 03.02 10:41   MIGnews.com

Так выглядит пьяное побоище в израильском баре

Окружной суд Ришон ле-Циона предъявил обвинительное заключение по делу двух кузенов, 19 и 21 года, обитателей города Холон.

В декабре прошлого года кузены затеяли групповую драку в баре в Ришон Ле-Ционе.

По невыясненной пока причине у туалета бара вспыхнула драка, в которую в течение считанных минут ввязались десятки молодых людей. В ход пошли бутылки, столы, стулья.




Один из обвиняемых разбил бутылку о голову противника, затем подбежал к бару, схватил там еще одну и разбил о голову следующего.

Обвиняемые были арестованы немедленно после драки, и срок их предварительного содержания под стражей продлевался несколько раз.

Молодым людям предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений. Полиция заявила, что следует ожидать новых арестов по данному делу.
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