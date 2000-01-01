03.01 06:32 MIGnews.com

Американцы ликвидировали Касема Сулеймани

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В результате американской воздушной атаки в международном аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января ликвидирован генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.Сулеймани командовал Силам аль-Кудс Корпуса и отвечал за все его заграничные операции и за архитектуру региональной безопасности Ирана.Пентагон подтвердил смерть Сулеймани, и сообщил, что атака была совершена по приказу президента Дональда Трампа.Также убит важнейший союзник иранцев в Ираке, командир милиции Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.Кангал сообщил ранее о том, что ракеты уничтожили два автомобиля с “важными фигурами” которые прибыли в аэропорт в сопровождении боевиков Шааб аш-Шааби.