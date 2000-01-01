04.01 07:03 MIGnews.com

В пожарах Австралии погибли полмиллиарда животных

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Катастрофические лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс, которые бушует с сентября прошлого года, уничтожили почти полмиллиарда животных. Об этом пишет издание The Straits Times.Эксперты из Сиднейского университета заявили, что около 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в стихии. Причиной послужило не только пламя, но и разрушение среды обитания животных."Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников - лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций", - сообщает автор работы профессор Крис Дикман.Ученые выяснили, что в пожарах сократилась популяция кенгуру и коалы. Последние пострадали серьезно - количество коал в Австралии сократилось на треть.