Иран вызывает представителя Швейцарии в Тегеране

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщает, что временный поверенный в делах его посольства в Тегеране был вызван в пятницу для "информирования о позиции Ирана" после убийства генерала Кассема Сулеймани.
Швейцария представляет интересы США в Иране, предлагая дипломатический канал между двумя странами.
В заявлении страны пока ничего не говорится о встрече, но сообщается, что ее поверенный в делах "в свою очередь передал послание Соединенных Штатов".
Швейцария также присоединилась к растущему числу стран, призывающих обе стороны избегать дальнейшей эскалации после авиаудара США в Багдаде. Среди прочих, Египет, Турция и Пакистан. Страны призвали к сдержанности, а министерство иностранных дел Турции предупредило, что в противном случае все стороны пострадают.
Турция также выступает против иностранных вмешательств, убийств и межрелигиозных конфликтов в регионе.