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03.01 18:09   MIGnews.com

Иран вызывает представителя Швейцарии в Тегеране

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщает, что временный поверенный в делах его посольства в Тегеране был вызван в пятницу для "информирования о позиции Ирана" после убийства генерала Кассема Сулеймани.

Швейцария представляет интересы США в Иране, предлагая дипломатический канал между двумя странами.

В заявлении страны пока ничего не говорится о встрече, но сообщается, что ее поверенный в делах "в свою очередь передал послание Соединенных Штатов".

Швейцария также присоединилась к растущему числу стран, призывающих обе стороны избегать дальнейшей эскалации после авиаудара США в Багдаде. Среди прочих, Египет, Турция и Пакистан. Страны призвали к сдержанности, а министерство иностранных дел Турции предупредило, что в противном случае все стороны пострадают.

Турция также выступает против иностранных вмешательств, убийств и межрелигиозных конфликтов в регионе.


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