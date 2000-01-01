03.01 17:33 MIGnews.com
Атака к югу от Парижа: есть жертва
В пригороде к югу от Парижа погиб один человек в результате нападения с ножом в парке, сообщают полиция и источники, близкие к расследованию.
Неизвестный напал на несколько человек в парке в Вильжюифе и после был застрелен полицией, сообщает парижское полицейское управление.
Источники, близкие к расследованию, сообщили AFP, что один из пострадавших впоследствии скончался.
Напомним
, что в пятницу, 3 января, в городе Вильжюиф недалеко от Парижа неизвестный мужчина атаковал прохожих с ножом.
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