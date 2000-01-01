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Атака к югу от Парижа: есть жертва | Фото:03.01 17:33   MIGnews.com

Атака к югу от Парижа: есть жертва

В пригороде к югу от Парижа погиб один человек в результате нападения с ножом в парке, сообщают полиция и источники, близкие к расследованию.

Неизвестный напал на несколько человек в парке в Вильжюифе и после был застрелен полицией, сообщает парижское полицейское управление.

Источники, близкие к расследованию, сообщили AFP, что один из пострадавших впоследствии скончался.

Напомним, что в пятницу, 3 января, в городе Вильжюиф недалеко от Парижа неизвестный мужчина атаковал прохожих с ножом.


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