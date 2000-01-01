03.01 07:30 MIGnews.com
Эрдоган заявил о 200-тысячной волне беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что из сирийского Идлиба к границе его страны направляются более 200 тысяч беженцев.
В ходе выступления в Анкаре турецкий лидер раскритиковал западные страны, которые, по его мнению, недостаточно внимания уделяют проблеме миграции.
Он выразил уверенность, что Запад, обладая большими ресурсами, должен принимать больше беженцев, а не перекладывать ответственность на страны региона, пишет Iletisim
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