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Эрдоган заявил о 200-тысячной волне беженцев 03.01 07:30   MIGnews.com

Эрдоган заявил о 200-тысячной волне беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что из сирийского Идлиба к границе его страны направляются более 200 тысяч беженцев.

В ходе выступления в Анкаре турецкий лидер раскритиковал западные страны, которые, по его мнению, недостаточно внимания уделяют проблеме миграции.

Он выразил уверенность, что Запад, обладая большими ресурсами, должен принимать больше беженцев, а не перекладывать ответственность на страны региона, пишет Iletisim.


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