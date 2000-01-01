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Ликвидация Сулеймани: список погибших | Фото:03.01 14:08   MIGnews.com

Ликвидация Сулеймани: список погибших

Во время ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани погибли еще 11, среди которых есть люди из его близкого окружения.

Об этом заявил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди, передает Al Ghadeer.

Известно, что в списке жертв оказались: заместитель главы "Аль-Хашд аш-Шааби", который встречал Сулеймани в аэропорту, Абу Махди аль-Мухандис; шурин одного из основателей "Хизбаллы" Имада Мугния Самер Абделла; зять Сулеймани, начальник протокола "Аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммад Реда аль-Джабари; член "Аль-Хашд аш-Шааби" Хасан Абдель Хади, член "Аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммад аш-Шибани; член "Аль-Хашд аш-Шааби" Хейдар Али.

Также называно имя еще одного погибшего – Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи.


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