Норвежские спасатели больше не ищут выпавших за борт моряков
Представитель МИД Болгарии сообщил, что операция по поиску двоих болгарских моряков, выпавших 2 января за борт грузового судна "Стара планина"в Норвежском море, прекращена.
Уточняется, что грузовое судно зарегистрировано на Мальте, пишет Reuters.
"Норвежский спасательный координационный центр прекратил поиск двух болгарских моряков в Норвежском море, так как шансов на выживание в подобных климатических условиях нет... Расследование ЧП продолжит норвежская полиция", - сообщили в МИД.