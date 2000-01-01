Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Норвежские спасатели больше не ищут выпавших за борт моряков 03.01 15:30   MIGnews.com

Норвежские спасатели больше не ищут выпавших за борт моряков

Представитель МИД Болгарии сообщил, что операция по поиску двоих болгарских моряков, выпавших 2 января за борт грузового судна "Стара планина"в Норвежском море, прекращена.

Уточняется, что грузовое судно зарегистрировано на Мальте, пишет Reuters.

"Норвежский спасательный координационный центр прекратил поиск двух болгарских моряков в Норвежском море, так как шансов на выживание в подобных климатических условиях нет... Расследование ЧП продолжит норвежская полиция", - сообщили в МИД.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:42
Послы Израиля и Польши осудили героизацию Бандеры
15:07
Хаменеи назначил нового командующего Революционной гвардии
14:48
Израиль: число погибших от гриппа возросло
14:33
Моше Яалон: мир стал лучше
14:20
Нетаниягу: США и Израиль имеют право защищаться
14:08
Ликвидация Сулеймани: список погибших
13:55
Британцы о смерти Сулеймани: давайте успокоимся
13:41
ЦАХАЛ посчитал ракеты, выпущенные по Израилю в 2019 году
13:30
СМИ: среди ликвидированных мог быть заместитель Насраллы
13:14
ХАМАС "оплакал" Сулеймани и пригрозил проклятием
13:00
Парламент Ирака созывает экстренное заседание
12:46
Сулеймани уже подыскали замену
12:28
Пресс-секретарь КСИР рыдает при сообщении о гибели Сулеймани  
12:16
Актер Панин вступился за коллегу Маколея Калкина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus