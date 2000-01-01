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Пехоту РФ вошла в 5-ку лучших в мире по версии США 03.01 18:17   MIGnews.com

Пехота РФ вошла в 5-ку лучших в мире по версии США

Американский журнал The National Interest составил рейтинг лучших морских пехот мира. Первые пять позиций заняли США, Россия, Великобритания, Южная Корея и Китай.Первыми в рейтинге идут американцы – эксперты считают лучшим Корпус морской пехоты.

Численность корпуса составляет около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов. На втором месте морпехи России. Как отмечает издание, они выполняют ту же функцию, что и американское подразделение. Издание уверено, что морская пехота РФ является хорошо подготовленными и боеспособным соединением.

На третьем месте расположилась Королевская морская пехота Великобритании. Она представляет собой легкую пехоту и постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности. Численность британских морпехов составляет 7 тысяч человек.

На четвертом месте оказалась морская пехота Южной Кореи. Отмечается, что данное формирование имеет большую численность – 29 тысяч человек. Южнокорейские морпехи обучаются американскими инструкторами и выполняют те же функции, что и Корпус морской пехоты США.

Пятое место заняли китайцы. Численность морских пехотинцев у Поднебесной составляет 30 тысяч человек. Журнал подчеркивает, что китайцы наращивают военное сотрудничество с российским ВМФ.


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