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Пожарных в США осудили за селфи на фоне горящего дома 03.01 23:33   MIGnews.com

Пожарных в США осудили за селфи на фоне горящего дома

В Детройте разгорелся скандал из-за фотографии местной пожарной команды, сделанной во время одного из выездов. Огнеборцы воспользовались случаем и все вместе сфотографировались на фоне полыхающего здания. Как потом были вынуждены объяснять: дом пустовал, огонь никому не угрожал, а снимок сделали на память - для уходящего на пенсию коллеги.

Надзорные органы жестко раскритиковали эту вольность. Комиссар городской пожарной службы Эрик Джонс назвал фотографию неуместной, действия пожарных - непрофессиональными и пообещал расследование инцидента, пишет Independent.

За каждым пожаром - горе людей и причиненный недвижимости ущерб, отметил инспектор.


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