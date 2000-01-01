Пожарных в США осудили за селфи на фоне горящего дома
В Детройте разгорелся скандал из-за фотографии местной пожарной команды, сделанной во время одного из выездов. Огнеборцы воспользовались случаем и все вместе сфотографировались на фоне полыхающего здания. Как потом были вынуждены объяснять: дом пустовал, огонь никому не угрожал, а снимок сделали на память - для уходящего на пенсию коллеги.
Надзорные органы жестко раскритиковали эту вольность. Комиссар городской пожарной службы Эрик Джонс назвал фотографию неуместной, действия пожарных - непрофессиональными и пообещал расследование инцидента, пишет Independent.
За каждым пожаром - горе людей и причиненный недвижимости ущерб, отметил инспектор.