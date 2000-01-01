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Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов 03.01 22:16   MIGnews.com

Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов

Американский авиапроизводитель Boeing потерял мировое лидерство среди поставщиков самолетов. По итогам 2019 года европейская компания Airbus обошла конкурента, сообщили источники.

По информации собеседников агентства, Airbus в период с января по ноябрь поставил 863 лайнера, Boeing - только 345 самолетов, что меньше половины объема поставок за аналогичный период 2018 года, пишет Oreanda.

Причиной падения показателей американской корпорации называют проблемы с моделью 737 MAX.


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