03.01 09:38 MIGnews.com

Рухнула компьютерная система американской таможни

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По сообщениям в американских СМИ, минувшей ночью прекратила работу компьютерная система американской таможни (Customs and Border Protection (CBP).Система не работала около четырех часов, что привело к созданию гигантских очередей в главных аэропортах на всей территории США.Возникли серьезные проблемы с работой аэропортов в Нью-Йорке, Майами, бостоне и Атланте. Люди не могли пройти иммиграционный контроль.Пресс-представитель Дженнифер Иваницки заявила: “На настоящий момент нет никаких указаний на то, что речь идет о злонамеренным сбое. Во время сбоя у CBP был доступ к базам данных служб безопасности и все пассажиры проверялись в соответствии со стандартами безопасности”.