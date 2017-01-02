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Рухнула компьютерная система американской таможни 03.01 09:38   MIGnews.com

Рухнула компьютерная система американской таможни

По сообщениям в американских СМИ, минувшей ночью прекратила работу компьютерная система американской таможни (Customs and Border Protection (CBP).




Система не работала около четырех часов, что привело к созданию гигантских очередей в главных аэропортах на всей территории США.

Возникли серьезные проблемы с работой аэропортов в Нью-Йорке, Майами, бостоне и Атланте. Люди не могли пройти иммиграционный контроль.

Пресс-представитель Дженнифер Иваницки заявила: “На настоящий момент нет никаких указаний на то, что речь идет о злонамеренным сбое. Во время сбоя у CBP был доступ к базам данных служб безопасности и все пассажиры проверялись в соответствии со стандартами безопасности”.
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