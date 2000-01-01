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Африканские мигранты штурмовали забор у границы с Испанией | Фото: Thinkstock04.01 02:16   MIGnews.com

Африканские мигранты штурмовали забор у границы с Испанией

Африканские мигранты пытались взять штурмом пограничный забор испанского анклава Сеута в Марокко.

В результате, как передает BBC, пострадали 50 марокканских и пятеро испанских пограничников. Один из пострадавших лишился глаза. По данным издания, около 04:00 в первый день нового года шестиметровый забор у границы с Испанией пытались взять приступом около 1,1 тыс. африканских мигрантов. Успеха добились только двое, но оба получили травмы при падении с высоты.

Представители испанского правительства в Сеуте назвали попытку штурма “чрезвычайно мощной и организованной”. Десяткам удалось подобраться к верхней части забора, но испанские правоохранители вернули их на территорию Марокко.
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