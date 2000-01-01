03.01 10:40 MIGnews.com

Причина пожара на нефтезаводе в Хайфе - халатность

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2 января были опубликованы данные предварительного расследования о причинах сильного пожара на нефтезаводе компании БАЗАН в Хайфе.Авторы доклада пишут, что причиной, скорее всего, была криминальная халатность: “Предварительное расследование обнаружило, среди прочего, целый набор экологических нарушений со стороны официальных лиц БАЗАН - и до, и во время пожара”.Против указанных официальных лиц будут возбуждены уголовные дела.В заявлении министерства охраны окружающей среды говорится: “Нашим главным приоритетом является уголовное расследование всех этих проблем, с целью чего создана специальная следственная команда”.На прошлой неделе, сразу после пожара, сообщалось о том, что его причиной является человеческая ошибка, а не технологический провал.В ответном заявлении БАЗАН говорится: “БАЗАН работает в соответствии с существующими законами и правилами, которые являются одними из самых строгих в западном мире. С пожаром разобрались профессионально. Он был потушен за несколько часов и до того, как пламя распространилось на другие емкости. Компания сотрудничает официальными лицами, проводящими расследование, и продолжит действовать в соответствии с официальными рекомендациями властей”.