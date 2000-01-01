03.01 09:01 MIGnews.com

Глава профсоюза учителей устроила забастовку ради "славы"

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Генеральный директор министерства финансов Шай Бабад обвинил главу профсоюза учителей в том, что та инициировала сегодняшнюю забастовку исходя из персональных интересов.Бабад, в саркастическом комментарии радио Галей ЦАХАЛ сказал: “Прекрасная дама не начала забастовку из-за того, что реально существует некая проблема с учителями. Она пошла на это по одной простой причине - до сегодняшнего утра никто понятия не имел , кто она такая. А теперь - прошу любить и жаловать - познакомьтесь с госпожой Вассерман. Теперь-то каждый знает, кто такая госпожа Вассерман. Чтобы создать ситуацию, в которой народ Израиля встал утром и узнал, кто такая Вассерман, они устроила забастовку. Это просто возмутительно”.