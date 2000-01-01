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YouTube | Фото: AFP03.01 09:40   MIGnews.com

Пожар в Чили: 100 домов уничтожено, 19 человек пострадали

В результате крупного лесного пожара в северной части Чили сгорели по меньшей мере 100 домов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны и безопасности Махмуд Алеуй.

Ранее МВД Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с природным пожаром недалеко от туристического города и крупного морского порта Вальпараисо. В коммунах Альгарробо, Вальпараисо и Касабланка почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии, около 200 человек были эвакуированы.

Как уточняется, в результате пожара пострадали не меньше 19 человек, большинство из них отравились дымом, передает РИА Новости. Информации о жертвах пока нет.

По данным СМИ, распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. В тушении огня участвуют 49 единиц пожарной техники и 10 самолетов. В настоящее время пожар частично удалось локализовать.

Мишель Бачелет, президент Чили, в своем Twitter выразила соболезнования пострадавшим в стихии.
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