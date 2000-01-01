03.01 06:38 MIGnews.com

Родителей Израиля "подвесили" между небом и землей

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Внезапная забастовка, объявленная профсоюзом учителей вечером 2 января, создала большие неудобства для родителей Израиля.Профсоюз с помощью забастовки протестует против невыплаты полной зарплаты тысячам своих членов.Для родителей это означает, что они до 11:00, когда откроются школы и детские сады, должны придумать, что делать с детьми.Между тем, суд по трудовым конфликтам решил еще более усугубить ситуацию, и провести заседание , посвященное предотвращению забастовки, в 07:00. До принятия решения суда никто не будет знать, начнутся занятия в школах утром или в 11:00. Сколько времени потребуется суду ан принятие решения, неизвестно.