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03.01 06:38   MIGnews.com

Родителей Израиля "подвесили" между небом и землей

Внезапная забастовка, объявленная профсоюзом учителей вечером 2 января, создала большие неудобства для родителей Израиля.

Профсоюз с помощью забастовки протестует против невыплаты полной зарплаты тысячам своих членов.

Для родителей это означает, что они до 11:00, когда откроются школы и детские сады, должны придумать, что делать с детьми.

Между тем, суд по трудовым конфликтам решил еще более усугубить ситуацию, и провести заседание , посвященное предотвращению забастовки, в 07:00. До принятия решения суда никто не будет знать, начнутся занятия в школах утром или в 11:00. Сколько времени потребуется суду ан принятие решения, неизвестно.
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