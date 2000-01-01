03.01 19:56 MIGnews.com

"Майн Кампф" – вновь бестселлер № 1 в Германии

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Новое издание антисемитского манифеста Адольфа Гитлера под названием "Майн Кампф" вновь стало бестселлером в немецких книжных магазинах, сообщает BBC. В общей сложности было продано 85 тысяч экземпляров с момента повторного выпуска книги. Это в свою очередь удивило сотрудников Института современной истории в Мюнхене, которые работали над повторным выпуском "Майн Кампф".Об этом заявил директор учреждения Андреас Виршинг во вторник, 3 января, в интервью ВВС. Он также поведал, что в конце января выйдет шестой тираж книги, но только уже с критическими заметками ученых.В свою очередь, Еврейская организация в Германии осудила "подстрекательскую" книгу, которая разошлась тиражом 4 тысячи экземпляров в начале прошлого года и вновь стала номером один на прилавках книжных магазинов страны.Книга "Майн Кампф" ("Моя борьба") впервые была опубликована в 1925 году, за 8 лет до прихода Адольфа Гитлера к власти. В книге автор изложил идеи национал-социализма. А после прихода Гитлера она стала самой издаваемой в Германии, ее прочтение – обязательным.