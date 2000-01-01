Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
Сообщение о вороне, которая на российско-эстонской границе украла паспорт у гражданина Эстонии и улетела с ним, многие посчитали предновогодней шуткой. Однако эта странная история, произошедшая еще 29 декабря, оказалась правдой. Это подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении РФ.
Там сообщили, что данный инцидент действительно имел место с гражданином Эстонии, который прибыл с территории России на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород.
Когда началась обычная, казалось бы, процедура таможенного оформления транспортного средства, гражданин Эстонии вытащил паспорт, но тут вдруг подлетела ворона.
"Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении на сайте таможенного управления.
Таможенники попытались помочь мужчине, один даже кинулся вдогонку за птицей, затем были привлечены к поиску вороны кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать воровку окончились неудачей.
Видео этого курьезного инцидента накануне попало в Сеть:
Житель Эстонии оказался в весьма затруднительном положении. Было составлено заявление по утрате паспорта, а свидетелями инцидента выступили должностные лица таможенного поста.
В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней паспорт нашелся: ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Однако для пересечения границы этот документ все равно уже не годится: хулиганка вырвала из документа один лист.
Иронизируя над этой новостью, вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем "Facebook" написал: "Испытания новейшего российского дрона прошли успешно".