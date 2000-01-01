Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






скриншот с видео YouTube 04.01 04:31   MIGnews.com

Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией

Сообщение о вороне, которая на российско-эстонской границе украла паспорт у гражданина Эстонии и улетела с ним, многие посчитали предновогодней шуткой. Однако эта странная история, произошедшая еще 29 декабря, оказалась правдой. Это подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении РФ.

Там сообщили, что данный инцидент действительно имел место с гражданином Эстонии, который прибыл с территории России на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород.

Когда началась обычная, казалось бы, процедура таможенного оформления транспортного средства, гражданин Эстонии вытащил паспорт, но тут вдруг подлетела ворона.

"Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении на сайте таможенного управления.

Таможенники попытались помочь мужчине, один даже кинулся вдогонку за птицей, затем были привлечены к поиску вороны кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать воровку окончились неудачей.

Видео этого курьезного инцидента накануне попало в Сеть:



Житель Эстонии оказался в весьма затруднительном положении. Было составлено заявление по утрате паспорта, а свидетелями инцидента выступили должностные лица таможенного поста.

В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней паспорт нашелся: ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Однако для пересечения границы этот документ все равно уже не годится: хулиганка вырвала из документа один лист.

Иронизируя над этой новостью, вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем "Facebook" написал: "Испытания новейшего российского дрона прошли успешно".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:15
Ле Пен назвала воссоединение Крыма с Россией законным
03:23
Мужчина 18 лет жил ножницами в животе
02:16
Африканские мигранты штурмовали забор у границы с Испанией
01:17
Украина будет производить американские винтовки
23:32
Юлий Эдельштейн принял участие в спортивных мероприятиях
22:15
Нефть обновила максимумы июля 2015 года
21:55
Британка обнаружила сотни номеров звезд на своем iPhone
21:47
Глава МВД ФРГ: нужно менять законы о борьбе с терроризмом
21:13
СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами
20:58
Названа дата первой пресс-конференции Трампа
20:49
Нетаниягу снова допросит полиция
20:15
Герцог призвал приложить все силы, чтобы вернуть тела солдат
19:56
"Майн Кампф" – вновь бестселлер № 1 в Германии
19:38
Испания: в чемодане женщины нашли африканца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus