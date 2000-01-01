04.01 04:31 MIGnews.com

Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией

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Сообщение о вороне, которая на российско-эстонской границе украла паспорт у гражданина Эстонии и улетела с ним, многие посчитали предновогодней шуткой. Однако эта странная история, произошедшая еще 29 декабря, оказалась правдой. Это подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении РФ.Там сообщили, что данный инцидент действительно имел место с гражданином Эстонии, который прибыл с территории России на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород.Когда началась обычная, казалось бы, процедура таможенного оформления транспортного средства, гражданин Эстонии вытащил паспорт, но тут вдруг подлетела ворона."Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении на сайте таможенного управления.Таможенники попытались помочь мужчине, один даже кинулся вдогонку за птицей, затем были привлечены к поиску вороны кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать воровку окончились неудачей.Видео этого курьезного инцидента накануне попало в Сеть:Житель Эстонии оказался в весьма затруднительном положении. Было составлено заявление по утрате паспорта, а свидетелями инцидента выступили должностные лица таможенного поста.В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней паспорт нашелся: ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Однако для пересечения границы этот документ все равно уже не годится: хулиганка вырвала из документа один лист.Иронизируя над этой новостью, вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем "Facebook" написал: "Испытания новейшего российского дрона прошли успешно".