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скриншот с видео YouTube 03.01 19:12   MIGnews.com

Британский посол в ЕС неожиданно подал в отставку

Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс объявил об отставке, передает Financial times.

Данное решение стало неожиданностью для его коллег.

Свое решение он принял, не дожидаясь начала процесса выхода страны из ЕС, запланированного на конец марта. По данным газеты, 56-летний Роджерс объявил об этом коллегам, не объяснив при этом причин поступка.

Стоит отметить, что дипломат был назначен послом Великобритании в ЕС в 2013 году экс-премьером Дэвидом Кэмероном. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.
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