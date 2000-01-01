03.01 18:21 MIGnews.com

В Англии гей-пара евреев подверглась нападению

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Великобритании молодая гей-пара подверглась нападению во время празднования Рождества. Бандиты выбрали именно их, потому, что один из них оказался евреем, как сообщает Йоркширский новостной сайт.Сообщается, что нападение произошло 25 декабря, за пределами паба Jolly Farmers (где отдыхала пара), в муниципалитете Торнаби (графство Северный Йоркшир). Злоумышленники напали на 20-летнего Джейсона Гомера и его 21-летнего партнера, который пожелал остаться не названным, в результате чего оба получили умеренные ранения.21-летний еврей рассказал, что изначально в компании из 15 человек, девушка начала дразнить его за то, что он еврей. Потом еще один парень присоединился к девушке, после чего 21-летний парень немного подискутировал с ними.Вскоре банда начала выкрикивать антисемитские и гомофобные оскорбления. А после за пределами бара они напали на гей-пару с кулаками и бутылками.Кампания по борьбе с антисемитизмом British watchdog group назвала данный инцидент как "дело с участием жертв, которые подверглись зверскому нападению со стороны банды, которые набросились на них с антисемитскими и гомофобными оскорблениями"."Мне заехали бутылкой по лицу. Я не мог видеть, что происходить, так как мои очки были разбиты, а мой глаз был наполнен кровью", - добавил Гомер.