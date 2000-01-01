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скриншот с видео 03.01 19:38   MIGnews.com

Испания: в чемодане женщины нашли африканца

На границе с Марокко, в пункте пропуска испанского анклава Сеута, пограничники задержали женщину, которая пыталась перевезти в чемодане 19-летнего гражданина Габона, сообщает The Local.

Испанская гвардия обратила внимание на женщину с очень большим чемоданом, поскольку та явно нервничала, ожидая своей очереди на досмотр.

Попросив открыть чемодан, пограничники обнаружили в нем молодого мужчину. От нехватки кислорода он был без сознания – еще немного, и молодой африканец умер бы от удушья.

Полиция считает, что эта женщина входила в группу контрабандистов, которые перевозят людей из Африки в Европу. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
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