03.01 15:58 MIGnews.com

Италия: полиция подавила беспорядки в миграционном центре

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Итальянская полиция подавила беспорядки в миграционном центре возле Венеции. Об этом заявили сотрудники правоохранительных органах.Сообщается, что в центре 25 работников оказавшихся заблокированными, были освобождены. Отмечается, что протесты в центре приема для беженцев, который расположен на бывшей ракетной базе на северо-западе страны, начались в понедельник.Мигранты начали бунтовать из-за смерти одной из соискательниц убежища, которая находилась в центре. В ее смерти беженцы обвинили работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь. В знак протеста мигранты начали поджигать мебель.Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания, сообщает BBC.