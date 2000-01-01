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YouTube 03.01 15:58   MIGnews.com

Италия: полиция подавила беспорядки в миграционном центре

Итальянская полиция подавила беспорядки в миграционном центре возле Венеции. Об этом заявили сотрудники правоохранительных органах.
Сообщается, что в центре 25 работников оказавшихся заблокированными, были освобождены. Отмечается, что протесты в центре приема для беженцев, который расположен на бывшей ракетной базе на северо-западе страны, начались в понедельник.

Мигранты начали бунтовать из-за смерти одной из соискательниц убежища, которая находилась в центре. В ее смерти беженцы обвинили работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь. В знак протеста мигранты начали поджигать мебель.

Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания, сообщает BBC.
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