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Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе 03.01 15:01   MIGnews.com

Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе

Утром 3 января на улице Ацмаут в Хайфе был открыт огонь по мужчине. Он получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в госпиталь.




Позднее выяснилось, что речь идет о судье по гиюру (переходу в иудаизм) раввине Ихиеле Илузе.

Еще один мужчина погиб в результате стрельбы на улице Хагибурим через полчаса после покушения на раввина Илуза. Он также имеет отношение к религиозным службам, и полиция проверяет вероятность того, что два эти нападения были связаны.

Близкие раввина Илуза уверяют, что тот не был замешан ни в каких конфликтах.

Одни очевидцы происшествия утверждают, что в религиозных деятелей стреляла женщина, другие - мужчина.

Шауль Цемах, начальник станции полиции Хайфа, заявил, что ведется расследование обоих инцидентов.
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