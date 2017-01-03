03.01 15:01 MIGnews.com

Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе

חשד לרצח: הרוג כבן 45 ופצוע נוסף בשני אירועי ירי שונים בחיפה; המשטרה בודקת האם יש קשר בין האירועים. @10elilevi >> https://t.co/JWJTwCq52k pic.twitter.com/PRykle0JSr — חדשות 10 (@news10) January 3, 2017

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Утром 3 января на улице Ацмаут в Хайфе был открыт огонь по мужчине. Он получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в госпиталь.Позднее выяснилось, что речь идет о судье по гиюру (переходу в иудаизм) раввине Ихиеле Илузе.Еще один мужчина погиб в результате стрельбы на улице Хагибурим через полчаса после покушения на раввина Илуза. Он также имеет отношение к религиозным службам, и полиция проверяет вероятность того, что два эти нападения были связаны.Близкие раввина Илуза уверяют, что тот не был замешан ни в каких конфликтах.Одни очевидцы происшествия утверждают, что в религиозных деятелей стреляла женщина, другие - мужчина.Шауль Цемах, начальник станции полиции Хайфа, заявил, что ведется расследование обоих инцидентов.