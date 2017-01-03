Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе

Позднее выяснилось, что речь идет о судье по гиюру (переходу в иудаизм) раввине Ихиеле Илузе.
Еще один мужчина погиб в результате стрельбы на улице Хагибурим через полчаса после покушения на раввина Илуза. Он также имеет отношение к религиозным службам, и полиция проверяет вероятность того, что два эти нападения были связаны.
Близкие раввина Илуза уверяют, что тот не был замешан ни в каких конфликтах.
Одни очевидцы происшествия утверждают, что в религиозных деятелей стреляла женщина, другие - мужчина.
Шауль Цемах, начальник станции полиции Хайфа, заявил, что ведется расследование обоих инцидентов.