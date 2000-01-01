03.01 14:25 MIGnews.com

Турецкое ТВ назвало имя стамбульского убийцы

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Теракт в ночном клубе в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии. Об этом сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на турецкое телевидение. Речь идет, по его данным, о 28-летнем Лакхе Машрапове. Другие подробности пока не сообщаются.Между тем, исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула, возможно, проходил спецподготовку, передает "Интерфакс".Эксперт по контртеррористическим мерам Абдулла Агар оценил поведение террориста как опытного киллера. Вероятно, считает он, этот террорист стрелял в людей и раньше. "Нападавший является решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом", — заявил Агар. Он добавил, что исполнитель теракта, возможно, участвовал в реальных вооруженных конфликтах.Ранее о личности террориста поступали разноречивые мнения. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что он является гражданином Узбекистана или Киргизии. По данным телеканала Haberturk, нападавший может быть уйгуром, сообщает РИА Новости.В новогоднюю ночь было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Его совершил вооруженный боевик. Он открыл стрельбу из автомата в переполненном клубе. В результате — погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения. Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.