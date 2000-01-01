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YouTube 03.01 12:55   MIGnews.com

Турецкая полиция просит журналистов молчать о теракте

Власти Турции призвали СМИ отказаться от освещения хода расследования теракта в Стамбуле. Вместо этого турецкие телеканалы транслируют марш мира. Его проводят в парке неподалеку от места, где в ночь на 1 января преступник расстрелял 39 человек.

Новостей о следственных действиях пока немного: полиция и спецслужбы до сих пор не знают ни личности террориста, ни его местонахождения. Из клуба, по посетителям которого он выпустил более 180 пуль, преступник скрылся, успев переодеться. Оружие оставил на кухне ночного заведения после того, как стер с него свои отпечатки, передает канал "Россия 24".

В Сети тем временем появилось видео-селфи террориста. Мужчина снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Неизвестно, видео было снято до атаки или же после.

Селфи точно такое, как то, которое снял тунисец Анис Амри перед тем, как направить грузовик в группу людей на ярмарке в Берлине.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".
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