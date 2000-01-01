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03.01 10:03   MIGnews.com

На Хермоне выпало 15 см снега

Минувшей ночью на горе Хермон выпало 15 см снега. В настоящий момент руководство лыжного курорта принимает решение стоит ли открыть его для посетителей.

Между тем, метеорологи предсказывают дождливую погоду на севере Израиля и в прибрежной полосе. 4 января сохранятся подобные погодные условия.

С четверга температура начнет повышаться, и дожди прекратятся.

За декабрь в Изреельской долине выпало 300 мм осадков - в 2,5 раза больше, чем обычно, в северной Самарии - 400 мм, в долине Хула - 250 мм, в районе Кинерета 150-200 мм.
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