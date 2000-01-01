Застреленный в Киеве мальчик оказался крестником Билык
Застреленный в результате обстрела автомобиля депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева трехлетний мальчик оказался крестником известной украинской певицы Ирины Билык.
"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала певица на своей странице в Facebook.
Напомним, вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестными был обстрелян автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В результате обстрела погиб находившийся в салоне автомобиля трехлетний сын Соболева.