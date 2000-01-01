Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Застреленный в Киеве мальчик оказался крестником Билык 02.12 09:11   MIGnews.com

Застреленный в Киеве мальчик оказался крестником Билык

Застреленный в результате обстрела автомобиля депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева трехлетний мальчик оказался крестником известной украинской певицы Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала певица на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестными был обстрелян автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В результате обстрела погиб находившийся в салоне автомобиля трехлетний сын Соболева.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:26
На могиле раби Нахмана в Умани произошла поножовщина
09:20
Стрельба в Новом Орлеане: россияне не пострадали
09:14
"Нет причин почему Ганц должен быть первым в ротации"
08:52
Убийцу-историка Соколова перевели в психбольницу
08:47
В Кахоль Лаван прекратили сбор подписей
08:30
Число жертв беспорядков около Газы резко сократилось
08:22
Появились подробности в деле о нападении на депутата
08:20
Амита Сегаля "вырезали" из шоу 12-го канала
08:02
От вспышки кори в Самоа умерли 53 человека
07:49
ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги
07:19
Освобожденных арабских рэкетиров встретили, как королей  
07:08
Саудовская Аравия призвала к борьбе за права женщин
06:28
Видео: "худшая ошибка вратаря в истории чемпионата"
03:17
Ирландку и её дочь задержали на родине за связи с ИГИЛ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus